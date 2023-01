Mayor of Kingstown: rimosse le ferite di Jeremy Renner dai poster della serie

Dopo il terribile incidente di Jeremy Renner, arrivato proprio alla vigilia dell'uscita della seconda stagione di Mayor of Kingstown, Paramount+ ha deciso di ritoccare in parte i poster della serie, o almeno quelli con al centro proprio il personaggio di Renner. Le ferite presenti sul volto del protagonista, infatti, appaiono più ridimensionate.

Renner è stato dimesso da poco, ma nel periodo di convalescenza, anche quando si trovava ancora in ospedale, l'attore ha avuto modo di promuovere con alcuni post la seconda stagione di Mayor of Kingstown e in queste ultime ore i fan hanno notato che Paramount+ ha ritoccato alcuni poster della serie. Il personaggio di Renner appariva infatti pieno di cicatrici e sangue sul volto, ma nella nuova versione delle locandine le suddette ferite sono molto più lievi.

Durante una recente intervista con Chris Killian di ComicBook, il creatore della serie Hugh Dillon ha raccontato di quando si è sentito sollevato dopo aver finalmente parlato con l'attore in seguito alle ferite riportate.

"È stato il più grande sollievo, è stata una montagna russa perché quando ho ricevuto la notizia volevo volare a cercarlo e vederlo", ha raccontato Dillon. "Poi mi ha mandato un video il giorno dopo, il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e blasfemo e ho pensato: 'Ok, tornerà'. È così divertente. È come un fratello per me. È come se avessimo lavorato a questo show per due anni. Questo è il mio show che ho creato con Taylor Sheridan e lui [Renner] è semplicemente inarrestabile. È un talento eccezionale e la troupe lo adora. Il cast lo ama. Io lo amo, ed è stato così, e il mio mondo si è fermato. Vuoi solo che si riprenda e che poi a un certo punto ricevi un video e sono solo bestemmie. Mi ha fatto ridere e piangere allo stesso tempo e ringrazio Dio che stia bene e che sia sulla via della guarigione".

La Stagione 2 di Mayor of Kingstown ha debuttato su Paramount+ il 15 gennaio scorso. Ancora una volta si tratta di una collaborazione tra Taylor Sheridan e il network dopo il sensazionale successo di Yellowstone e dei suoi spin-off.