Mayor of Kingstown: la serie con Jeremy Renner viene rinnovata per una seconda stagione!

I fan sono rimasti piuttosto delusi dal mancato rinnovo di Hawkeye per una seconda stagione, che ora sembra davvero improbabile, ma a quanto pareJeremy Renner tornerà presto sui nostri schermi. Certo, non nel ruolo di Clint Barton, bensì in quello di Mike McLusky. La serie di Paramount+ Mayor of Kingstown è stata infatti rinnovata per una stagione 2.

A dare l'ufficialità della notizia è stata proprio la pagina della Paramount, e il post di Renner al riguardo non si è fatto attendere: "Siete pronti? Che ne pensate?" ha chiesto l'attore ai suoi follower, dicendosi entusiasta del ritorno dello show.

Il rinnovo non è di certo una sorpresa, considerando che la serie creata dall'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan e Hugh Dillon è il secondo prodotto originale più guardato del network dopo 1883, show prequel di Yellowstone. Dunque l'universo di Sheridan si amplia sempre più, e oltre alle serie già citate conta anche Kansas City con Sylvester Stallone, Bass Reeves, Land Man e Lioness. Si tratterà sicuramente di un futuro impegnativo per lui.

Come sappiamo Mayor of Kingstown segue la potente famiglia McLusky, molto influente nella cittadina del Michigan, luogo in cui il business delle incarcerazioni è l'unica fiorente industria. Lo show mette al centro temi come il razzismo sistemico, corruzione e disuguaglianza, nel continuo di tentativo di portare giustizia in un luogo che non ne conosce il significato.

Se ancora non l'avete vista e siete curiosi di saperne di più, ecco il trailer della prima stagione di Mayor of Kingstown. Intanto attendiamo news sulla prossima season.