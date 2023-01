Mayor of Kingstown, la Stagione 3 è già pianificata: ma Jeremy Renner?

Ottime notizie per i fan di Mayor of Kingstown, che tra pochi giorni tornerà con la sua seconda stagione su Paramount+. Infatti, il co-creatore dello show Hugh Dillon, che ha ideato la serie insieme a Taylor Sheridan, ha recentemente parlato del futuro dello spettacolo.

"Io e Taylor, come ho detto, ci abbiamo messo 10 anni a costruire (lo spettacolo). Eravamo due ragazzi che dicevano, 'Allora cosa succede?' E così mentre mi stava aiutando con i provini e stava facendo le sue cose, stavamo anche costruendo costantemente lo show. Quindi, da quando è arrivato, abbiamo avuto 10 anni per realizzarlo. Quindi sì, abbiamo pianificato un grande futuro per il sindaco", ha raccontato Dillon a ComicBook.

Successivamente, l'autore ha anche parlato del protagonista di Mayor of Kingstown Jeremy Renner, ora in ospedale a seguito di un brutto incidente. La star del MCU si è infatti messa in contatto con Dillon per chiarire le sue buone condizioni di salute.

"È stato un sollievo enorme, ero come su un ottovolante perché quando ho ricevuto la notizia volevo volare fuori per cercarlo e vederlo", ha dichiarato Dillon. "Poi mi ha mandato un video il giorno dopo, è stato il più grande sollievo della mia vita, perché era così divertente e io ero tipo, okay, tornerà. È così divertente. È come un fratello per me. Sapete, abbiamo lavorato insieme a questo show per due anni. Questo è il mio show, che ho creato con Taylor Sheridan, e lui [Renner] è semplicemente inarrestabile. È un talento eccezionale e la troupe lo adora. Il cast lo adora. Io lo amo. Voglio solo che si riprenda e poi riceva il video e, ehi, sapete, ci sono solo parolacce. Mi ha fatto ridere e piangere allo stesso tempo e ringrazio Dio perché sta bene ed è sulla strada della guarigione".