Mayor of Kingstown, primo trailer per la serie di Taylor Sheridan con Jeremy Renner

Dopo Wind River, Taylor Sheridan torna a collaborare con Jeremy Renner in Mayor of Kingstown, la nuova serie di Paramount+ di cui ci viene mostrato quest'oggi un primo trailer.

È un primo trailer piuttosto drammatico e carico di tensione quello Mayor of Kingstown.

La nuova serie di Taylor Sheridan (uno dei quattro progetti a cui sta attualmente lavorando il creatore di Yellowstone) ideata e prodotta assieme a Hugh Dillon per Paramount+ sembra già essere un'acchiappapremi.

Stando alla sinossi ufficiale di Mayor of Kingstown, e come si può intuire anche dal video che trovate in calce alla notizia, lo show "seguirà le vicende della Famiglia McLusky, persone assai influenti nella cittadina di Kingstown, Michigan, dove il business delle incarcerazioni è l'unica industria fiorente. Affrontando temi come il razzismo sistemico, la corruzione e l'ineguaglianza, la serie fornisce un duro sguardo al loro tentativo di portare ordine e giustizia in una città che è priva di entrambi".

Al cast di Mayor of Kingstown si è recentemente aggiunto Kyle Chandler, mentre tra i suoi interpreti trovavamo già la star del MCU Jeremy Renner, Hugh Dillon, Emma Laird, Dianne West, Tobi Bamtefa, Amanda Barker, Feaven Abera, Darlene Cooke e Taylor Handley.

Mayor of Kingstown sarà composto da 10 episodi e debutterà il 14 novembre su Paramount+.