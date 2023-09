Mayor of Kingstown, è ufficiale: la serie con Jeremy Renner tornerà per una terza stagione

La terza stagione di Mayor of Kingstown si farà dopo essere stata ufficialmente rinnovata da Paramount a seguito del secondo capitolo, uscito a marzo 2023. Jeremy Renner tornerà, dunque, a interpretare Mike McLusky nella serie tv creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon, trovandosi di nuovo a gestire la problematica cittadina.

Dopo aver riportato la notizia che la produzione di Mayor of Kingstown avesse modificato le locandine della seconda stagione in segno di rispetto nei confronti del protagonista, Jeremy Renner, da poco coinvolto nel terribile incidente che ne ha messo a rischio la vita, oltre che la carriera, torniamo a occuparci dello show creato da Sheridan per condividere l’ufficialità del rinnovo per una terza stagione.

La serie rappresenta uno dei sette prodotti che Taylor Sheridan condivide con la rete Paramount senza considerare quello che forse è la sua opera più importante, conosciuta e riconosciuta, Yellowstone, che sta per concludersi con la seconda parte della quinta stagione.

Mayor of Kingstown vedrà dunque l’attore del Marvel Cinematic Universe tornare a confrontarsi con una cittadina che trabocca di criminali di qualsiasi specie, per mantenerne l'ordine nella serie thriller che ha ricevuto opinioni contrastanti sia dal pubblico che dalla critica.



In attesa di nuove informazioni riguardo la data di inizio delle riprese e a proposito dell’uscita della terza stagione, anche per quanto riguardi il territorio italiano, vi lasciamo alle parole di Jeremy Renner che, una volta dimesso, si è detto intenzionato a usare il tempo libero per guardare Mayor of Kingstown.