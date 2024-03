Mayor of Kingstown: dove vedere in Italia la serie tv di Jeremy Renner

Dove vedere in Italia Mayor of Kingstown? In queste ore è stato pubblicato il primo trailer di Mayor of Kingstown 3, nuova stagione della popolare serie tv con protagonista Jeremy Renner.

Possiamo confermarvi che Mayor of Kingstown 3 debutterà il 3 giugno in Italia e in tutti gli altri mercati internazionali Paramount+, dopo gli Stati Uniti e il Canada: interpretata dal candidato all'Oscar Jeremy Renner, la serie è co-creata dal candidato all'Oscar Taylor Sheridan e da Hugh Dillon ed è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions in esclusiva per Paramount+, il che vuol dire che anche in Italia la serie tv sarà un'esclusiva della piattaforma di Paramount.

Nella terza stagione di Mayor of Kingstown, una serie di esplosioni scuote Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa si insedia in città e una guerra di droga infuria dentro e fuori le mura della prigione. Mike McLusky (Renner) è sotto pressione per porre fine alla guerra, ma le cose si complicano quando un volto del suo passato da carcerato minaccia di compromettere i tentativi del sindaco di mantenere la pace tra tutte le fazioni.

Oltre a Jeremy Renner, il cast è composto anche che comprende Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley e Michael Beach. La serie fa parte della vasta library di contenuti di Taylor Sheridan su Paramount+, tra cui ci sono anche 1923, 1883, Tulsa King, Lawmen: Bass Reeves, Special Ops: Lioness e Landman, attualmente in produzione e interpretata da Billy Bob Thornton.

