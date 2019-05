McG sviluppa una serie tv su True Lies per Disney+

Era il 2017 quando Fox ordinava un pilot per una potenziale serie televisiva ispirata al celebre cult movie True Lies di James Cameron. Il progetto, sviluppato da McG non andò oltre lo sviluppo, e sembrò morire in quel modo.

Ora, intervistato da Collider, McG ha confermato che la serie televisiva è viva e vegeta e, anziché per FOX, sarà sviluppata per la nuova piattaforma digitale Disney+. "Quindi, si, è vero, True Lies arriverà su Disney+, il che è eccitante" ha spiegato McG ai microfoni di Collider "Lo scriverò, il che è fantastico. Mi piace molto questa storia sul tuo partner che non conosce veramente chi sei...".

True Lies, citato recentemente in Captain Marvel, è un cult movie del 1994, una commedia d'azione con protagonista Arnold Schwarzenegger nei panni di un muscoloso ma noioso marito e padre (rispettivamente di Jamie Lee Curtis ed Eliza Dushku). Invece, a loro insaputa, è un agente segreto cazzutissimo... naturalmente la sua famiglia scoprirà il suo vero 'lavoro' tra battute e gag.

McG ha confermato che James Cameron gli ha dato il suo benestare nei confronti del serial e che passerà l'intera estate a scriverlo. Riguardo un potenziale cameo di Schwarzenegger, McG non esclude la possibilità: "Ci sono discussioni a riguardo. E' un reboot ma potrebbe esserci un posto per un cameo, vedremo...".