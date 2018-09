McKenna Grace sarà presente nella seconda stagione di The Young Sheldon

Dopo l’annuncio dell’ultima stagione di The Bing Bang Theory, i fan più accaniti potrebbero sentirsi disorientati senza la loro serie di riferimento. Per fortuna, il piccolo Sheldon sta per tornare su CBS per la sua seconda stagione, che vedrà (come la serie principale ) l’inserimento di nuovi stravaganti personaggi durante i vari episodi.

L’attenzione del pubblico è tutta sul primo episodio ‘’A Rival Prodigy and Sir Isaac Neutron’’, dove, farà la sua apparizione McKenna Grace, brillante baby genio in competizione con Sheldon.

Celebre per la sua interpretazione in ‘’Gifted- Il dono del talento’’ , nel quale McKenna interpreta una bambina con brillanti capacità matematiche, l’attrice cercherà di ripetersi anche in questa sua nuova comparsa.

Il network ha però annunciato che non è previsto il ritorno del personaggio della McKenna dopo la conclusione dell’episodio. Infatti, Young Sheldon continuerà a concentrarsi sulle proprie vicende personali con l’aiuto della sempre presente mamma Mary.

Non resta che aspettare l’uscita dei nuovi episodi, in anteprima lunedì 24 settembre su CBS.