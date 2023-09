Ben McKenzie compie 45 anni: 'The OC? Spingevo per il matrimonio tra Ryan e Seth'

Chi ha vissuto la propria adolescenza durante i primi anni 2000 porterà per sempre con sé il trauma del mancato lieto fine tra Ryan e Marissa: la morte del personaggio di Mischa Barton resta ancora oggi uno dei momenti più scioccanti della storia recente del piccolo schermo, ma per qualcuno quello tra i due non sarebbe stato il matrimonio ideale.

Già, perché Ben McKenzie aveva altre idee per il suo Ryan: l'attore che oggi spegne 45 candeline e che qualche tempo fa ha commentato con soddisfazione la sua forma ai tempi di The O.C. ha infatti espresso il suo parere sullo struggimento dei fan per il mancato compimento della storia d'amore, ammettendo di aver sperato sì in un matrimonio... Ma tra Ryan e Seth!

"Ho sempre spinto per il grande matrimonio nel quale gli spettatori hanno sempre sperato: Ryan e Seth che camminano mano nella mano verso l'altare" fu la risposta di McKenzie a chi gli chiedeva se anche secondo lui l'iconica serie TV sarebbe dovuta finire con Ryan e Marissa finalmente pronti a convolare a nozze. D'altronde non vediamo perché una storia d'amore tra Ryan e Seth dovrebbe valere di meno di quella tra Ryan e Marissa! E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!