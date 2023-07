MCU: i 5 peggiori finali di stagione finora, da Moon Knight a Secret Invasion

Le serie Marvel presentate su Disney+ non hanno sempre ricevuto il massimo apprezzamento da parte dei fan, soprattutto se si parla dei finali di stagione che spesso sono stati deludenti e poco risolutivi. Il caso di Secret Invasion ci porta a fare un’analisi dei finali degli show del Marvel Cinematic Universe più odiati dal pubblico.

Dopo avervi annuciato tutti i film e le serie tv Marvel che apparterranno alla Fase 5, non possiamo non dare un’occhiata al passato per ricordare i finali di stagione più deludenti delle produzioni della casa delle Idee.

Naturalmente non possiamo non partire dall’ultima arrivata, Secret Invasion, che con un finale raffazzonato, inconcludente e tecnicamente mal realizzato ha deluso i fan che avevano visto nelle prime puntate dello show una possibile redenzione per un MCU in grossa difficoltà.

Stesso problema riguardante la computer grafica che ha attanagliato Moon Knight e il suo episodio finale, troppo poco incentrato sul personaggio per lasciare spazio a una lunga battaglia decisamente mal realizzata.

Fan che non sono riusciti ad apprezzare neanche il finale metanarrativo e tratto dal fumetto di She-Hulk in cui la protagonista rompe definitivamente la quarta parete per chiedere a Kevin Feige un ruolo più importante all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Infine, quello che forse è stato lo show Marvel meno apprezzato in assoluto, Inhumans, con un finale che ha cercato di risollevare le sorti di una serie con personaggi troppo deboli per rimanere nella mente del pubblico, fallendo però miseramente e presentandoci un finale di stagione assolutamente non memorabile.

Dopo avervi presentato i peggiori finali di stagione della Marvel, e nell’attesa della Fase 5 del franchise, vi lasciamo alla classifica di tutti i film e le serie della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.