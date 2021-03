MCU: 5 personaggi Marvel che dovrebbero ricevere una serie televisiva

L'MCU è sforna contenuti dal 2008 e ha riportato migliaia di fan nelle file della Marvel. L'MCU ora conta più di 20 film e ce ne sono molti altri in arrivo, ma ora si stanno aprendo le porte anche della serialità con tanti contenuti annunciati e alcuni già usciti come WandaVision e il recente The Falcon and the Winter Soldier.

Nonostante ciò, ci sono ancora molti supereroi con cui la Marvel potrebbe lavorare e mostrarli ai fan in TV, ecco i cinque eroi che meriterebbero un serie televisiva.

Spider-Woman

Tanti fan conoscono e amano Spider-Man, ma che dire di un altro membro della famiglia Spider, Spider-Woman (conosciuta come Jessica Drew nella sua vita civile)? Dare vita a Jessica Drew sul piccolo schermo sarebbe un buon modo per continuare lo stile di programmi televisivi come Agent Carter o Jessica Jones, e poiché entrambi questi spettacoli sono ormai finiti, la Marvel potrebbe creare una nuova serie TV su una delle eroine più interessanti che potrebbe competere con la DC e i suoi spettacoli orientati al femminile (Batwoman, Supergirl e Stargirl).

Spider-Girl

Uno dei film di supereroi di maggior successo degli ultimi anni non appartiene all'MCU e stiamo parlando di Spider-Man: Into the Spiderverse, che ha introdotto molte versioni alternative dell'iconico eroe. Ma c'è un altro eroe a tema ragno che meriterebbe più attenzione da parte del pubblico televisivo, e questa è Spider-Girl, conosciuta come May Parker nella sua vita civile. May è la figlia di Peter Parker e Mary Jane Watson, e diventa una supereroina anche se suo padre le chiede di non farlo. C'è molto materiale per uno show televisivo nelle storie dei fumetti di May, e se anche i creatori decidessero di viaggiare nel tempo, potrebbero far collaborare May con una versione più giovane di suo padre.

I Fantastici Quattro

Le probabilità sono piuttosto alte che prima o poi il pubblico vedrà un'altra versione dell'iconica famiglia di supereroi Marvel sul grande schermo. Negli anni più recenti ce ne sono già state due, ma nessuna di esse è stata accolta particolarmente calorosamente, soprattutto il secondo film. Quindi è del tutto possibile che questa squadra di supereroi semplicemente non sia tagliata per il grande schermo e funzioni meglio in TV. Dopotutto, potrebbe essere facilmente realizzata come una sitcom su una famiglia, i cui membri spesso litigano, ma hanno anche poteri speciali e devono imparare a convivere con loro.

Great Lakes Avengers

Si tratta di un gruppo di supereroi che meriterebbero una serie televisiva semplicemente per il loro grande divertimento. Sono anche estremamente cattivi nell'essere supereroi ed è molto più probabile che finiscano per uccidersi accidentalmente piuttosto che fermare i cattivi. Squirrel Girl è di gran lunga probabilmente il membro più ragionevole e più utile della squadra quando si tratta di combattere i cattivi. Se poi ci mettiamo eroi come Flatman, che si allunga e diventa piatto, e Doorman, che può fungere da porta umana, insomma il divertimento è garantito.

Ironheart

Uno dei temi principali di Spider-Man: Far From Home era la ricerca di qualcuno che prendesse i panni di Tony Stark. Con Peter Parker che si rende conto che non ha bisogno di prendere quel mantello, lascia la porta aperta al popolare personaggio dei fumetti, Riri Williams, nota anche come Ironheart, per intervenire. Un genio a pieno titolo, reinventa l'armatura di Tony Stark per se stessa, usandola per combattere le forze del male. La sua introduzione potrebbe essere un trampolino di lancio per includerla in futuri progetti Marvel. Ci piacerebbe vederla collaborare con i Young Avengers o anche con Spider-Man di Tom Holland, poiché entrambi i personaggi sono profondamente legati a Iron Man.

Recentemente Kevin Feige ha parlato dell'arrivo degli Young Avengers e, a proposito di nuovi progetti, recentemente si è parlato anche del possibile coinvolgimento di Zack Snyder nel futuro del Marvel Cinematic Universe.