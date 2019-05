Con l'MCU associato a Disney+, il futuro delle altre serie televisive Marvel si fa incerto

Mentre Marvel TV si sta preparando il ritorno di Agents of S.H.I.E.L.D., la sua già di per sé tenue posizione all'interno del Marvel Cinematic Universe potrebbe diventare ancora più fragile.

Come sappiamo la serie dovrebbe chiudersi con la settima stagione, ma al di là di ciò i Marvel Studios sono intenzionati (e destinati) ad assumere un ruolo molto più attivo a livello produttivo nell'espansione del MCU su piccolo schermo, con una sfilza di spettacoli che arriveranno in esclusiva per il servizio di streaming on demand della Disney, Disney+.

Questo nuovo piano editoriale di Kevin Feige minaccia di lasciare poco spazio a Marvel TV e rilegarla alle periferie dell'intrattenimento targato MCU.

Queste serie televisive, come The Runaways, Cloak & Dagger, Ghost Rider e Helstorm, saranno affidate alle cure del servizio di streaming Hulu: "I nostri piani con Disney+ non sono ancora stati discussi," ha dichiarato Jeph Loeb, capo di Marvel TV. "Posso dire però che al momento siamo super eccitati, ora abbiamo otto spettacoli su Hulu. Diciamo che ci stiamo tenendo occupati."

Di risposta, i Marvel Studios, sotto la presidenza di Kevin Feige, stanno sviluppando una serie di programmi TV per Disney+ che vedranno protagonisti personaggi del grande schermo come Bucky Barnes (Sebastian Stan), Falcon (Anthony Mackie), Loki (Tom Hiddleston), Visione (Paul Bettany), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Occhio di Falco (Jeremy Renner). A differenza della tenue connettività tra i film e gli spettacoli TV prodotti dalla Marvel TV per ABC e Netflix, il collegamento tra film e TV all'interno della MCU sarà molto più coeso grazie a Disney+, con le serie tv Loki, Occhio di Falco, WandaVision e Falcon & The Winter Soldier (e chissà quali altre ancora sono in attesa di un annuncio) che saranno tutte parte integrante della Fase 4 del MCU.

Questo porterà ad un progressivo allontanamento delle serie Marvel TV dal MCU, al punto che Agents of S.H.I.E.L.D. non si preoccuperà più nemmeno di fare riferimento agli eventi di Avengers: Endgame.

Per quanto riguarda gli altri show, Legion di FX, che la Marvel TV ha co-prodotto con la 20th Century Fox, si concluderà quest'estate, mentre Cloak & Dagger di Freeform potrebbe non proseguire oltre la sua seconda stagione. L'altra serie degli X-Men, The Gifted, è stata cancellata dopo due stagioni su Fox, mentre Jessica Jones di Netflix chiuderà al termine della terza stagione.