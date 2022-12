MCU, brutte notizie per le serie nel 2023: non vedremo neanche...?

Pessime notizie per i fan del Marvel Cinematic Universe. E se non pessime, comunque deludenti rispetto ai ritmi cui l'universo dei Marvel Studios ci aveva abituato nel 2022. Nonostante le molte serie in lavorazione, secondo un nuovo post sul blog di Disney+ vedremo "poche" serie nel 2022: manca una che davamo per scontata...

In realtà, se chiedete a molti spettatori sia del grande che del piccolo schermo, il 2022 ha portato tanti amatissimi successi quanto altrettanti “fallimenti” di pubblico per il Marvel Cinematic Universe. Secondo le stime, molto di questo accavallamento a imbuto delle distribuzioni, con un numero record di film e serie rilasciati nel corso dell’anno, è dovuto ai ritardi da Covid-19, che hanno condensato in un’unica annata prodotti pensati per un’uscita più indietro nel tempo.

Ma ora che quelle ristrettezze da pandemia non si fanno più sentire e anche alla luce di alcune critiche da parte degli spettatori, che lamentano una generale bolla di prodotti e la difficoltà nello stare dietro a tutti, il 2023 potrebbe diventare per le serie MCU un anno più magro di quanto ci si aspettasse. Lo rivelerebbe un post sul blog di Disney+ Japan, che nomina solo Secret Invasion, Loki e Ironheart come show destinati a debuttare sulla piattaforma nel 2023.

In realtà il numero non è molto distante dalle stime, anche se ci si poteva aspettare un quinto titolo verso fine anno e soprattutto, nel mezzo, la seconda stagione di What if...? a conclusione della Fase 4, per tirare le somme del Multiverso. Molte le serie in lavorazione, ma alcune hanno tempi di produzione lunghissimi: non ultimo Daredevil Born Again, su cui però Charlie Cox teme il fallimento e quindi la fine del suo ruolo come Matt Murdock.

Alcuni dei titoli precedentemente anticipati potrebbero arrivare però sotto forma di Speciali Marvel, ora che il format è stato lanciato e ha sortito un successo clamoroso: Licantropus è uno dei migliori MCU secondo tutte le classifiche del 2022.