MCU: chi è Mephisto? Tutto sul possibile personaggio di Sacha Baron Cohen

"E se quello fosse Mephisto?" è stato, senz’ombra di dubbio, il leitmotiv che ci ha accompagnato durante la visione di "Wandavision", la prima serie tv del Marvel Cinematic Universe a debuttare su Disney+ nel 2021.

La fatidica domanda, una volta giunti al termine dello show sull’amata Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, non ha ottenuto risposte affermative. Tuttavia Mephisto, da buon demone, continua a tormentare i fan Marvel, che quasi cominciano a vedere easter egg relativi al personaggio in ogni dove.

Fortunatamente, sembra che gli interrogativi degli spettatori troveranno presto una soluzione. Infatti, la sinossi di Ironheart alluderebbe alla presenza di Mephisto all’interno del prossimo show incentrato sulle avventure della Riri Williams di Dominique Thorne, già ammirata sul grande schermo in Black Panther: Wakanda Forever.

Sembra, dunque, tutto pronto per la tanta agognata introduzione di Mephisto nel MCU e, se i rumor si riveleranno veritieri, a prestargli il volto sarà uno degli attori più acclamati dell’ultimo decennio: stiamo parlando nientemeno che di Sacha Baron Cohen, l’amatissimo interprete del buffo Borat nel dittico di film a lui dedicato.

La scelta di un interprete del calibro di Cohen farebbe presagire l’intenzione di Kevin Feige, celeberrimo presidente dei Marvel Studios, di cucire un ruolo di assoluta rilevanza attorno a Mephisto.

In effetti, i continui rimandi ed allusioni al personaggio nelle ultime pellicole e show televisivi sembrano piazzati appositamente, da un lato per alimentare l’hype dei fan, dall’altro per cominciare a porre le fondamenta al fine della degna costruzione di un villan che potrebbe, addirittura, configurarsi come prossima, grande minaccia post-Thanos, di pari passo con il Kang di Jonathan Majors.

In attesa di scoprire quale futuro i piani alti della Marvel abbiano intenzione di regalarci, occorre fare un piccolo ma sostanziale ripasso della lore fumettistica del temibile Mephisto.

Le origini

Mephisto è stato ideato dall’indimenticabile Stan Lee, il quale ha collocato la prima apparizione del personaggio in Silver Surfer #3, pubblicato nel dicembre 1968. Il mito delle sue origini è avvolto dalla misteriosa nebbia del folklore, ma siamo in grado di delinearne i passaggi chiave. La storia ha radici lontanissime: eoni fa, l’Antico Dio Demogorge si impose sugli altri membri della sua razza e l’energia oscura derivata dalle numerose morti plasma i primi demoni: Thog, Satannish e, per l’appunto, Mephisto.

L’operato

La figura di Mephisto (il cui nome è l’abbreviazione di Mefistofele, l’appellativo del diavolo ne La tragica storia del Dottor Faust, romanzo di Christopher Marlowe) agì nel corso dei secoli; analogamente all’operato di Satana narrato nei racconti biblici, Mephisto ingannò Adamo ed Eva, i primi uomini, convincendoli a mangiare il frutto proibito dell’Albero della Conoscenza. Dopo tale evento, il demone divenne letteralmente ossessionato dalla manipolazione degli esseri umani: legò un uomo ad uno Spirito della Vendetta rendendolo il primo Ghost Rider, indusse in tentazione Tony Stark durante un suo viaggio nel passato, convinse Thanos ad attaccare gli Avengers e pose fine all’esistenza di Tommy e Billy, i gemelli di Scarlet Witch nati proprio dall’anima del villain. Questi sono soltanto alcuni dei più infausti episodi di cui Mephisto si è reso protagonista nel corso della sua storia fumettistica.

I poteri

La potenza di Mephisto è pressoché ineguagliabile: dotato di immortalità, è in grado di manipolare la realtà, il tempo e i ricordi. Può intrappolare un essere umano vivente nel suo regno e catturare persino i corpi astrali dei defunti. Il demone può contare, come se non bastasse, su una forza brutale, accompagnata da un’estrema rapidità e, soprattutto, da un’astuzia fuori da ogni schema. Poteva mancare la guarigione rigenerativa? Certo che no. Per fortuna degli eroi, anche Mephisto ha i propri talloni d’Achille. Gli immensi poteri citati precedentemente si indeboliscono se il demone è costretto a restare lontano dall’Ade (la propria dimensione) per lunghi periodi. Inoltre, può condurre negli Inferi soltanto un’anima corrotta, non pura, altrimenti si farà automaticamente del male.

I nemici

Innumerevoli supereroi hanno valide ragioni per odiare Mephisto. Sicuramente, in cima alla lista troviamo Spider-Man, il quale ha a tutti gli effetti stretto un accordo con il demone per salvare Zia May a discapito, però, del matrimonio con Mary Jane. Gli eventi sono narrati in una delle saghe dedicate all’Arrampicamuri maggiormente criticate, ovvero One more day di J. Michael Straczynski, in parte ispirazione per l’ultima pellicola Spider-Man: No Way Home. Anche il malvagio Dottor Destino si è scontrato con Mephisto per salvare l'anima della madre. A causa delle vicende sopracitate, possiamo considerare suoi nemici anche Scarlet Witch e Ghost Rider; non dimentichiamo di citare anche Doctor Strange e Silver Surfer, quest'ultimo vittima, più volte, di vani tentativi di corruzione.

Insomma, il curriculum di Mephisto non lascia certamente indifferenti. Si tratta, infatti, di una delle minacce maggiori dei Marvel Comics, se non del più acerrimo e potente tra i supercriminali.

La trasposizione cinematografica del demone, pertanto, ha un potenziale clamoroso ed è assolutamente necessario che i Marvel Studios non sprechino l’occasione di portare sullo schermo uno dei villain più iconici di sempre. Recenti rumor affermerebbero l’inizio di riprese top-secret per uno speciale Disney+ focalizzato su Mephisto.

In effetti, la già sperimentata formula Marvel Studios: A Special Presentation potrebbe essere la più adatta per un’introduzione calibrata del personaggio. Non ci resta, perciò, che attendere l’arrivo di conferme in merito al progetto.