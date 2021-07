MCU, chi saranno gli Young Avengers? Ecco chi è già comparso e chi comparirà

Stanno facendo pian piano il loro esordio all'interno del Marvel Cinematic Universe i membri degli Young Avengers, che con grande probabilità avranno un ruolo importante nei prossimi anni. Alcuni già li conosciamo, mentre altri li conosceremo presto. Scopriamo insieme i nomi dei protagonisti del futuro del MCU!

Tra i fondatori degli Young Avengers spicca William, il fratello di Thomas Shepherd. Abbiamo conosciuto i gemelli molto recentemente in WandaVision, e di loro sappiamo che crescono molto rapidamente. Nella serie di fumetti William è conosciuto con il nome di Wiccan, mentre Thomas è chiamato Speed, perché è un velocista.

Se WandaVision ci ha recentemente fatto conoscere i gemelli che faranno parte del team, un'altra recente serie di Disney+ non ha colto l'occasione per fare lo stesso. Si tratta di Loki. Nella serie abbiamo conosciuto Lady Loki. I fan conoscono anche l'esistenza del Vecchio Loki, ma un'altra versione del Dio dell'inganno sembra mancare all'appello. Si tratta di Kid Loki, una sua variante nata dopo la resurrezione del villain avvenuta dopo il suo sacrificio. Come sappiamo dai fumetti, Kid Loki si unirà agli Young Avengers.

E Disney+ sembra proprio non fermarsi. Sulla piattaforma, infatti, c'è in arrivo una serie su un nuovo membro del gruppo: Ms. Marvel le cui riprese sono terminate da poco. La protagonista della serie, Kamala Khan, è una mutaforma superelastica, grande fan di Captain Marvel. E ancora su Disney+ si può ammirare Hawkeye, lo show dedicato a Kate Bishop. Kate è l'allieva di Clint Barton che, come vediamo in Endgame, l'ha allenata a tirare con l'arco per farla entrare nel nuovo gruppo degli Avengers.

E proprio da Endgame non possiamo dimenticare la piccola Morgan Stark. In verità è l'unico personaggio di cui non esiste un omonimo nei fumetti. Infatti a ereditare il ruolo di Iron Man nei fumetti è Riri Williams. Ma in questo caso potrebbe essere proprio la figlia di Tony. Ma si tratta sempre di supposizioni. Infatti un altro possibile Iron Man del futuro potrebbe essere Harley Keener, presente nel terzo film sull'eroe. Proprio qui si suggeriva già la possibilità di vedere Keener nei panni di Iron Lad. Nei fumetti Iron Lad è uno dei fondatori degli Young Avengers, ma non corrisponde al nome di Harley Keener, bensì a quello di Nathaniel Richards, un supereroe del XXX secolo tornato indietro nel tempo.

Attenzione, invece, a un altro personaggio, che potrebbe diventare tra i più potenti del MCU. Si tratta di America Chavez, che vedremo presto in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. I suoi poteri sono legati al multiverso, in quanto è in grado di aprire varchi nel tessuto stesso della realtà.

Già apparsa in altri film, in particolare in Ant-man, è Cassie Lang. Figlia di Scott Lang, in seguito a Endgame, la bambina passerà ben 5 anni senza il padre. Cassie diventerà Stature, una supereroina in grado di cambiare taglia in men che non si dica. Nei fumetti si unisce agli Young Avengers in seguito alla morte del padre.

Infine ricordiamo Miles Morales, il cui nome ci suonerà familiare già da Spider Man: Homecoming. Nei fumetti Miles è un ragazzino di Brooklyn che alla morte di Peter Parker eredita il ruolo di Spider-Man.

Presumibilmente li conosceremo presto tutti. E anche se non è ancora previsto un film sul nuovo gruppo di eroi, mai dire mai. Gli Young Avengers sono alle porte!