MCU: Chloe Bennet sembrerebbe aver confermato il ritorno della sua Quake!

Se ben ricordate, qualche settimana fa il noto scooper MyTimeToShineHello aveva annunciato sui social il ritorno di Chloe Bennet nel Marvel Cinematic Universe, scatenando l'entusiasmo dei fan.

Ebbene, poche ore fa proprio la star di Agents of SHIELD sembrerebbe aver confermato la notizia, rispondendo ad un tweet di un altro famoso scooper, ovvero Charles Murphy di Murphy's Multiverse, che precedentemente aveva messo in dubbio le doti attoriali dell'attrice, scrivendo: "La migliore performance in una soap opera non conta davvero come un risultato importante". La Bennet, che ha vestito i panni di Daisy Johnson / Quake nella serie Marvel, ha così risposto con: "Ehi amico, sembri un ... perdente? Inoltre, ho la forte sensazione che i tuoi tweet non invecchieranno bene😬😎".

In molti pensano che l'attrice potrebbe tornare in Secret Invasion, show televisivo per Disney+ che debutterà quest'anno, con Samuel Lee Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn nel ruolo dello Skrull Talos, conosciuto per la sua apparizione in Captain Marvel. La serie deriva dai fumetti editi da Marvel Comics scritti da Brian Michael Bendis di Secret Invasion, che raccontano le vicende dell'invasione sulla Terra da parte degli Skrull, e di come sono in grado di ottenere le identità dei supereroi.

E voi cosa né pensate? Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!