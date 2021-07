MCU, ecco come potrebbero formarsi i Thunderbolts ed esordire su Disney+

Il Marvel Cinematic Universe non si ferma mai. I fan si chiedono quali altri serie animate e non potrebbero uscire dopo What If, e la risposta non è così semplice. Questo perché il programma di uscite è fitto, e potrebbe riguardare in futuro anche i Thunderbolts. Scopriamo qualcosa in più.

Li abbiamo conosciuti nel numero 449 dei fumetti dedicati all'Incredibile Hulk. Il gruppo, che è stato definito la Suicide Squad della Marvel, potrebbe adesso esordire su Disney+ in una serie tutta sua. Il terreno è stato preparato recentemente da The Falcon and the Winter Soldier, dove è apparso colui che sarebbe il fondatore della squadra, Zemo. Nei fumetti il gruppo si era composto quando il Barone ha chiamato dei suoi ex alleati per salvare Golia, la guardia del corpo del padre. E così potrebbe accadere anche in una eventuale serie TV. Con lui, nella formazione originale del team potremo riconoscere in futuro Atlas, Citizen V, Mach-1, Moonstone, Songbird e Techno. Ma a questa formazione iniziale potrebbero aggiungersi altri personaggi che già conosciamo.

I Thunderbolts nei fumetti si erano presentati come supereroi, per poi rivelarsi dei cattivi, e probabilmente succederà questo anche nella serie. Il presidente degli Studi Marvel, Feige, ha dichiarato che sarebbe interessante aggiungere al gruppo anche il nemico di Spider-man Norman Osborn. In particolare gli piacerebbe molto che proprio Osborn guidasse il team, ma sarà difficile ottenere i diritti dalla Sony. Inoltre sappiamo che insieme a Zemo dovrebbero esserci anche Ghost, Thunderbolt Ross, conosciuto come Red Hulk e Taskmaster. Gli ultimi due, tra l'altro, sono recentemente comparsi in Black Widow.

Un tentativo di dare vita a una serie dedicata ai Thunderbolts era già stato fatto da Jeph Loeb, che aveva proposto un progetto sui supervillain alla ABC. Tuttavia l'idea non aveva trovato sbocchi. Anche Feige si era detto contrario alla serie proposta da Loeb, ma adesso le cose sarebbero cambiate. Infatti i tempi sembrano maturi per inserire delle novità nel MCU, le quali, oltre ai Thunderbolts potrebbero comprendere anche l'arrivo degli Young Avengers. Vedremo.