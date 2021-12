MCU, i fan discutono sul possibile ritorno di un grande personaggio

In questi giorni si sta parlando molto del possibile ritorno di Kingpin in Hawkeye, uno dei villain più riusciti del Marvel Cinematic Universe e interpretato magnificamente dal grande Vincent d’Onofrio.

Ebbene, i fan del MCU, accodandosi a questa discussione, hanno avuto modo di dibattere sull’eventualità di un altro grande ritorno, ossia quello di Kilgrave, conosciuto anche come Uomo Porpora, presente nella prima stagione di Jessica Jones ed interpretato da David Tennant. Da qui in avanti invitiamo chi non ha avuto il piacere di guardare la prima stagione di Jessica Jones a interrompere la lettura, perché seguiranno spoiler.

Gli appassionati ricorderanno che la prima stagione terminava con la vittoria di Jessica Jones sulla sua nemesi, ma, come sappiamo, nel Marvel Cinematic Universe la morte non è necessariamente permanente. Questo ha permesso ai fan di discutere in questi giorni se sia meglio lasciare le cose come stanno per non intaccare l’arco narrativo della prima stagione, o se invece sia preferibile intervenire per far tornare un personaggio molto apprezzato dal pubblico.

In particolare, su Reddit l’utente u/MultiForms ha aperto un thread in cui la fanbase ha potuto esprimere la propria opinione, facendo emergere come parere dominante la volontà di non stravolgere i fatti accaduti nella prima stagione di Jessica Jones per non rischiare di rovinarne la costruzione narrativa.

Voi invece cosa ne pensate? Vi invitiamo a scrivercelo nei commenti, oltre a consigliarvi di recuperare la nostra recensione di Hawkeye 1x04, l’ultimo episodio pubblicato della serie tv Marvel.