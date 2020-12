MCU Fase 4: ecco le prossime uscite dal 2021 al 2023

Se il 2020 è stato totalmente inconsistente per i fan del Marvel Cinematic Universe, a partire dal prossimo anno potremo assistere ad una valanga di nuovi film e serie tv. Come ormai sappiamo bene il prossimo 15 Gennaio WandaVision darà il via all'attesissima Fase 4 che proseguirà almeno fino al 2023.

The Falcon and the Winter Soldier –19 Marzo 2021

Loki – Estate 2021

What if…? – Autunno 2021

Hawkeye – Inverno 2021

Mrs. Marvel – Fine 2021

Moon Knight – Inizio 2022

She-Hulk – Inizio 2022

Armor Wars – 2022 inoltrato

Ironheart – 2022

Secret Invasion – 2022/2023

Come potete vedere subito WandaVision ci sarà il debutti di The Falcon and the Winter Soldier, la serie con protagonisti Anthony Mackie e Sebiastian Stan. Per Loki si dovrà invece attendere la prossima estate mentre, in autunno arriverà l'attesissima What if...? che esplora ciò che accadrebbe se i momenti principali dei film del Marvel Cinematic Universe si fossero verificati in maniera diversa. Chiudono poi il 2021 Hawkeye e Mrs. Marvel. Tutte queste serie sono già entrate in produzione e abbiamo già un'idea sull'intero cast mentre per quelle del 2022 ci sono ancora molte incertezze.

Nonostante si vociferi ormai da tempo del coinvolgimento di Oscaar Isaac per Moon Knight, ancora non vi sono certezze in merito. She-Hulk ha invece ormai la sua protagonista, sarà la Tatiana Maslany di Orphan Black. Il 2022 sarà poi completato da Armor Wars, Ironheart. Per Secret Invasion invece ci sono ancora molti dubbi. Una cosa è certa, il catalogo di Disney+ nei prossimi anni sarà ricchissimo.