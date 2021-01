MCU, Feige: 'Vi spiego perchè alcuni eroi esordiscono su Disney+ ed altri al cinema'

Negli ultimi 12 anni, l'intero Marvel Cinematic Universe ha avuto luogo sul grande schermo, e qui di volta in volta sono stati presentati nuovi supereroi. A partire da questo venerdì però, con WandaVision, per la prima volta il franchise più grande approderà su Disney+ dando il via alla tanto attesa Fase 4.

Marvel e Kevin Feige avranno d'ora in poi sia mezzi cinematografici che televisivi per presentare nuovi eroi e presentarli al grande pubblico e ciò ci permetterà di vedere molti più personaggi in giro nei prossimi anni.

WandaVision, ad esempio, ci riporta a Wanda Maximoff e Visione che abbiamo avuto modo di di conoscere già da tempo sul grande schermo. Lo stesso vale per Loki e The Falcon and the Winter Soldier. Ma in molti si domandano se altri progetti, come Ms. Marvel e She-Hulk, fungeranno da trampolino di lancio per nuovi eroi che poi faranno l'apparizione nei film. In che modo la Marvel decide quali personaggi possono essere presentati nelle serie tv e quali no? Secondo Feige, il processo è diverso per ogni personaggio. Non esistono due casi uguali.

"Riguarda davvero le singole storie che vuoi raccontare e nel modo in cui queste si inseriscono in un quadro più ampio. Ad esempio sapevamo che volevamo presentare prima Ms. Marvel e la sua origine in una serie su Disney+, per poi introdurla in Captain Marvel 2. Ci saranno volte in cui accadrà il contrario. Il personaggio viene introdotto in un film e portato in una serie Disney+. Quindi, in realtà varia solo in base alla storia o al genere che vogliamo esplorare".

Insomma film e serie tv andranno a braccetto e Feige ne è certo che l'MCU non verrà danneggiato dagli show Disney+.