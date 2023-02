MCU, Ironheart e Echo potrebbero essere rinviate al 2024!

Dopo una fase 4 caratterizzata da uscite continue sia al cinema che sul piccolo schermo sembra che i Marvel Studios stiano cercando tirare un pò il freno a mano, rallentando le pubblicazioni riuscire a curare meglio anche i più piccoli dettagli. Sia Ironheart che Echo potrebbero essere rinviate al 2024.

La decisione sembra essere arrivata dopo alcuni riscontri avuti nel corso della fase 4 in cui i Marvel Studios sono stati "accusati" di aver accelerato fin troppo i tempi mettendo da parte, secondo molti, la cura nella realizzazione dei prodotti che li aveva sempre contraddistinti sia riguardo la CGI che la realizzazione delle storie. Secondo alcune indiscrezioni per il 2023 sarebbero previste le uscite di Secret Invasion e della seconda stagione di Loki in un tentativo di rallentare un ritmo che stava diventando quasi insostenibile.

Mentre rimangono dubbi sull'arrivo di Sacha Baron Cohen in Ironheart, la serie, probabilmente, sarà rimandata al 2024 lasciando spazio ad altri prodotti in modo da non affollare troppo la programmazione e saturare il pubblico. Stesso destino che colpirà anche Echo, incentrata sul personaggio di Maya Lopez che avrebbe dovuto dare in gancio per il futuro di Daredevil all'interno dell'MCU. Nonostante non siano stati fatti annunci ufficiali, l'aria che tira fa intuire per dei possibili e quasi inevitabili rinvii.

Nel frattempo il produttore di Echo ha anticipato qualcosa sui temi della serie parlando di un prodotto totalmente differente rispetto a ciò che si è visto nel franchise fino a questo momento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!