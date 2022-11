MCU, Lucky the Pizza Dog di Hawkeye incontra Cosmo di Guardiani della Galassia: la foto

Lucky the Pizza Dog di Hawkeye ha finalmente incontrato dal vivo Cosmo, il cagnolone in tuta sovietica visto in Guardiani della Galassia in quello che il Mr. Peanutbutter di Bojack Horseman definirebbe come uno straordinario "episodio crossover".

Come potete vedere voi stessi dal post riportato in calce alla notizia, Jolt interprete del tenero amico a 4 zampe di Clint Barton e Kate Bishop ha incontrato Slate, il cagnolone che veste i panni del fidato compagno di viaggio di Star-Lord e Co. E proprio per celebrare l'uscita dello speciale natalizio di Guardiani della Galassia, l'interprete di Lucky the Pizza Dog ha scritto: "Hai già visto lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia? Intanto io ho trovato un nuovo amico".

Al di là della tenerezza suscitata da questo tenero scatto, bisogna precisare che jolt e Slate sono degli attori a tutti gli effetti e che sono stati incredibilmente bravi nel corso delle proprie scene girate rispettivamente per Hawkeye e Guardiani della Galassia.

A proposito del cagnolone visto nello show dedicato ad Occhio di Falco, Rhys Thomas ha detto: "Jolt ha fatto una vera e propria audizione come i nostri attori. Ha fatto un lavoro straordinario. Ci sono cose molto specifiche che il cane deve fare. È stato fantastico. Ero molto dubbioso e avrei preferito avere un cane n CGI. Ma mi sono dovuto ricredere. Non riesco a pensare ad un momento in cui Jolt ci abbia fatto perdere tempo. É stato davvero eccezionale".

É proprio vero che i cani sono i migliori amici dell'uomo.