Wonder Man: sarà Nathan Fillion il protagonista? L'indizio di Guardiani della Galassia 2

Wonder Man arriverà nel MCU, ma Nathan Fillion sarà il protagonista dello show grazie a Guardiani della Galassia Vol. 2? L'MCU sta sfornando sempre più serie su Disney+ per concedere il giusto spazio a più di un personaggio e ora sembra essere arrivato il momento anche per Simon Williams.

Dopo aver utilizzato il servizio di streaming per raccontare le storie di Scarlet Witch, Falcon, Moon Knight e Ms. Marvel, i Marvel Studios hanno messo in cantiere uno show dedicato al personaggio dei fumetti creato da Stan Lee, Don Heck e Jack Kirby.

Al momento nessun attore è stato arruolato per interpretare Wonder Man. Tuttavia, l'annuncio dello show ha subuto sollevato la possibilità che Nathan Fillion potesse prendere parte alla serie . L'ex star di Firefly è stata a lungo uno dei casting preferiti dai fan per Simon Williams, tanto che è già successo nel MCU, in un certo senso. In qualità di caro amico del regista James Gunn, Fillion ha partecipato a Guardiani della Galassia Vol. 2 in un piccolo cameo proprio nei panni di Simon Williams. In più, l'attore ha doppiato Wonder Man nello show di Hulu e di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di MODOK.

Il cameo di Wonder Man di Nathan Fillion in Guardiani della Galassia Vol. 2, che è stato infine tagliato dal film, doveva avvenire nei poster del Simon Williams Film Festival, facendo riferimento al lavoro di attore che il personaggio svolge nei fumetti. Anche se il cameo di Fillion non è alla fine andato in porto, Gunn lo aveva scelto per il ruolo, con la speranza di rivederlo interpretare il supereroe per davvero.

