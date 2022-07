MCU, un produttore sul personaggio di Julia Louis-Dreyfus: 'Come Nick Fury, ma non troppo'

L'abbiamo vista aggirarsi per il MCU, ma chi è davvero la Contessa Valentina Allegra de La Fontaine di Julia Louis-Dreyfus? Prova a spiegarcelo il produttore di The Falcon and The Winter Soldier Nate Moore.

È proprio nella serie Marvel con Anthony Mackie e Sebastian Stan, infatti, che ha fatto la sua prima comparsa sugli schermi (e non dimentichiamoci della scena post-credit di Black Widow). Chi? Ma la Contessa Valentina Allegra de La Fontaine, il misterioso personaggio a cui presta il volto l'attrice di Veep e Seinfeld Julia Louis-Dreyfus.

Un personaggio che sembra essere dietro diversi accadimenti nel MCU, e che pare star reclutando vari individui per... Be, non sappiamo ancora di preciso per cosa. Ma il suo modus operandi ci ricorda un po' quello di un certo Nick Fury...

"La Contessa Valentina Allegra de La Fontaine è un personaggio che ha una storia fumettistica molto ricca... E in un certo senso, capire chi avrebbe potuto raccogliere il testimone di Nick Fury è stata dura. Ma poi abbiamo pensato a Julia Louis-Dreyfus, a questa energia carica di divertimento che possiede, ma allo stesso tempo solenne, diversa tuttavia da quella di Nick Fury. È un'energia completamente differente" ha spiegato Nate Moore, definendola una "nuova leader" nel Marvel Cinematic Universe.

E chissà allora cosa combinerà Val in futuro... Secondo voi? Fateci sapere la vostra nei commenti.