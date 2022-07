MCU, Quake di Agents of SHIELD è pronta al debutto, ma sarà una variante

Ci sarà ancora spazio per Quake nel MCU secondo alcuni rumor confermati dalla pagina MyTimeToShineHello. Sulla base di quanto riportato il personaggio interpretato da Chloe Bennett in Agents of SHIELD sarà però da considerarsi come appartenente a un altro universo.

A dare questa notizia è l'account Twitter KC Walsh, che ha confermato che nell'universo 616 Daisy Johnson avrà una nuova storia di origini. Certo, alcuni aspetti visti nella serie Netflix saranno comunque incorporati, anche per non dar vita a un personaggio completamente slegato dallo show, ma comunque ci saranno sostanziali differenze. "I creatori di AoS hanno dato la loro benedizione [a questa decisione]" conclude KC Walsh.

Si tratta di una mossa importante, che sicuramente è volta a giustificare anche l'introduzione di Deadpool e Kingpin in prodotti recenti del MCU come No Way Home e Hawkeye.

Secondo alcune voci, che risalgono ormai a qualche tempo fa, Bennett potrebbe essere coinvolta in Secret Invasion, serie del MCU in lavorazione. Quando la notizia iniziò a circolare, però, l'attrice aveva fermamente negato la cosa in un video Instagram. Sarà stata onesta o avrà rispettato le ben note politiche Marvel? Non ci resta che attendere per dare una risposta a questa domanda.