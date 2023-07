MCU, qual è la prossima serie Marvel su Disney+ dopo Secret Invasion? Il calendario

Abbiamo appena archiviato Secret Invasion ma sappiamo benissimo che nel Marvel Cinematic Universe ormai non si può stare troppo ad aspettare. Il prossimo prodotto è già in arrivo su Disney+. Anzi, i prossimi prodotti: ecco il calendario completo aggiornato.

Intanto se ancora non l'avete fatto recuperatevi la nostra recensione di Secret Invasion, poi buttiamo uno sguardo avanti sul futuro del Marvel Cinematic Universe lato serie tv. Il prossimo prodotto in arrivo su Disney+ sarà l'attesissima seconda stagione di Loki, in streaming dal 6 ottobre 2023 fino al 10 novembre. 6 episodi che parleranno di Kang, del ruolo di Loki e soprattutto di multiverso, magari dando qualche spiegazione in più per quanto riguarda le sue regole nel MCU.

Una ventina di giorni dopo tocca a Echo, in arrivo su Disney+ il 29 novembre 2023. Protagonista sarà il personaggio visto in Hawkeye interpretato da Alaqua Cox, e nella serie dovrebbero apparire Vincent D'Onofrio come Kingpin e Charlie Cox nel ruolo di Daredevil. A differenza degli altri prodotti questa serie arriverà tutta in blocco su Disney+, ma non è ancora stato annunciato il numero di episodi.

Il 2024 non ha ancora date ufficiali, ma di prodotti seriali lato MCU ce ne sono eccome. Intanto Ironheart, basata sul personaggio di Riri Williams visto in Wakanda Forever: 6 episodi per questa serie tv.

Poi Agatha: Coven of Chaos, dove rivedremo Agatha Harkness dopo le vicende di WandaVision: 9 episodi e lo stesso showrunner della serie con Elizabeth Olsen.

Infine, annunciata entro la prima metà del 2024, l'attesissima Daredevil: Born Again. Charlie Cox che torna protagonista di una serie tv dedicata al Diavolo di Hell's Kitchen, addirittura 18 episodi (la più lunga finora per un prodotto MCU su Disney+). Anche di questa la data ufficiale di messa in onda non c'è ancora.

E voi quale fra queste state aspettando di più? Quando pensate arriveranno su Disney+ le serie MCU senza una data?