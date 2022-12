MCU, rumor: Michael Gandolfini, figlio di James, apparirà in diversi progetti

Non solo Daredevil. La star di I molti santi del New Jersey Michael Gandolfini, figlio del compianto protagonista de I Soprano James, secondo un recente rumor potrebbe firmare un contratto con Marvel Studios per apparire in diversi progetti che riguardano il Marvel Cinematic Universe. Attualmente è impegnato proprio nella nuova serie Disney+.

Daredevil: Born Again è stato annunciato ufficialmente al Comic-Con di San Diego, con una durata monstre - per i canoni attuali - di 18 episodi. Si tratta di una serie completamente rinnovata e non una una continuazione delle tre stagioni di Daredevil su Netflix.



Charlie Cox e Vincent D'Onofrio torneranno nei ruoli di Matt Murdock/Daredevil e Kingpin mentre Deborah Ann-Woll non tornerà, come da ha confermato l'attrice dichiarando di non essere stata contattata.

Dopo la conferma di Michael Gandolfini in Daredevil: Born Again, l'attore potrebbe diventare una presenza ricorrente nel Marvel Cinematic Universe.



Gandolfini jr. ha interpretato il giovane Tony Soprano, personaggio interpretato in età adulta dal padre James nella serie HBO, I Soprano, nel film prequel I molti santi del New Jersey, in un cast nutrito composto da Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Vera Farmiga, Ray Liotta e Jon Bernthal.

In seguito ha recitato anche al fianco di Tom Holland nel film Cherry, diretto da Anthony e Joe Russo, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Nico Walker e distribuito in Italia sulla piattaforma streaming Apple TV+.