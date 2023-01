MCU, il ruolo a Jonathan Ke Quan grazie a EEAAO: 'Kevin Feige mi ha voluto subito'

Everything Everywhere All At Once è stata la migliore cosa che sia capitata a Jonathan Ke Quan. Dopo Indiana Jones e I Goonies, l'attore bambino era sparito. Ora vince un Golden Globe e ottiene subito la chiamata al MCU: "La prima che ho ricevuto è stata quella di Kevin Feige, era innamorato del film". Ecco dove apparirà!

Difficilmente possiamo immaginare un altro attore per cui il 2022 ha rappresentato una tale annata di rinascita. Nessuno più di Jonathan Ke Quan, al secolo Ke Huy Quan, attore bambino che prese parte a I Goonies e interpretò Shortie nella saga degli Indiana Jones. Ma dopo quei due ruoli spielberghiani, tramplini di lancio dal potenziale enorme, Ke Quan è completamente scomparso dalle scene. È riapparso ora per Everything Everywhere All At Once, per cui proprio stanotte ha vinto come Miglior Attore Non Protagonista: trovate qui tutti i vincitori dei Golden Globes 2023.

In ogni anteprima e intervista cui abbia preso parte negli ultimi mesi, Ke Quan ha continuato a insistere su quanto EEAAO abbia rappresentato l’occasione (o meglio, la seconda chance) di una vita. E ora ne troviamo conferma, perché è più lanciato di sempre, come non lo era stato in passato. In una puntata del podcast Happy Sad Confused ha infatti raccontato come la prima telefonata in assoluto che abbia ricevuto dopo il lancio del film dei Daniels sia stata quella di Kevin Feige.

"Quando è uscito il nostro film, la prima telefonata che ho ricevuto è stata di Kevin Feige, che mi ha gentilmente chiesto se volevo unirmi al MCU. Che se poi ci pensate, nessuno vuole assumermi a parte Stephen Spielberg, George Lucas, I Daniels e Kevin Feige. Il 2022 è stato incredibile, è l'anno che ricorderò per sempre perché è uno dei più felici della mia vita". Il quartetto citato da Quan fa riferimento al fatto che, effettivamente, l’attore ha ottenuto solo quattro ingaggi nel corso della sua vita e tutte le volte è stato su chiamata di un cineasta enorme per quel periodo storico.

Sicuramente avranno aiutato i Fratelli Russo, storici registi MCU, alla produzione di EEAAO. Ora l’ex attore bambino si è guadagnato un ruolo nella seconda stagione di Loki. Sappiamo che dovrebbe interpretare un funzionario Time Variance Authority noto come "B-O", abbreviazione di "Oroborus". Sarà il responsabile della sezione tech della TVA.