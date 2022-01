MCU, Sebastian Stan rivela qual è stato il suo progetto Marvel preferito del 2021

Anche le superstar del MCU hanno i loro progetti preferiti, e non sempre e non necessariamente questi devono essere quelli a cui si è partecipato attivamente. Scopriamo quali sono stati quelli di Sebastian Stan.

L'attore di The Falcon and The Winter Soldier ha infatti parlato dei film e delle serie tv prodotte dai Marvel Studios e distribuite nel 2021, e al primo posto nel suo indice di gradimento non c'è la serie tv di cui è protagonista assieme ad Anthony Mackie, bensì "Oh, sentite, a me è piaciuto davvero tanto WandaVision".

"È stata una serie che ho davvero amato perché era così diversa, un approccio totalmente differente a questi personaggi e quanto fatto finora con loro. Quindi l'ho davvero gradita, e poi Black Widow, perché ovviamente avrà sempre un posto speciale nel mio cuore... Ci sono alcune sequenze d'azione che sono assolutamente folli!"

E per chi si stesse chiedendo cosa ha pensato l'interprete di Bucky Barnes su Spider-Man: No Way Home, beh, è difficile che possa dirvelo, perché da quanto affermato da lui stesso in una precedente intervista "Non ho ancora visto Spider-Man: No Way Home".

"Non sono ancora andato al cinema, ma lo voglio vedere, adoro l'idea che riporti sullo schermo tutti quei personaggi del passato, e vederli interagire tutti insieme sullo schermo in un solo film..." ammette, e poi aggiunge, tenendo sempre vivo il bonario feud di lui Mackie con Tom Holland "Ma tipicamente non mi piace sostenere Tom Holland, quindi sarà difficile. Supporto i film, ma lui non molto".