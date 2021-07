MCU, quali altre serie animate potrebbero uscire dopo What If?

Dopo la fine di Loki la prossima serie Marvel in arrivo su Disney+ è What If...?, la prima serie animata della Casa delle Idee, ma in futuro vedremo nuove serie animate? Il vicepresidente esecutivo della produzione cinematografica dei Marvel Studios, Victoria Alonso, ha risposto a questa domanda.

Alonso ha affermato che ci saranno altri spettacoli animati in arrivo dopo What If...? per la gioia dei fan.



Mentre il Marvel Cinematic Universe (MCU) è proseguito sul grande schermo con Black Widow, la storia generale viene raccontata anche con serie televisive pubblicate su Disney+.



La nuova serie antologica animata segue vari personaggi nel MCU, ciascuno dei suoi episodi risponderà alle domande: e se i momenti cruciali della storia fossero avvenuti in modo diverso? Come sarebbero cambiate le cose a causa di quegli eventi importanti?

La prima stagione di What If...? sarà composta da 10 episodi, farà parte della Fase 4 e debutterà l'11 agosto su Disney+. Una seconda stagione di What If...? è già in fase di sviluppo.



Parlando con Variety, Alonso ha spiegato l'inclusione dell'animazione nell'MCU ed ha espresso il suo amore per questa forma di contenuto e quanto la Marvel sia dedicata a fornirne di più:



"Abbiamo così tante cose in arrivo che potresti dirci: 'Okay, prenditi una pausa ora! Avremo la nostra filiale di animazione e il nostro mini studio, e anche da questo ne verrà fuori altro. Siamo super entusiasti dell'animazione, che è il mio primo amore. Quando si è presentata la possibilità di far parte di questo mondo di streaming, eravamo oltremodo eccitati perché all'improvviso potevamo effettivamente dare ai fan molto più di 1/4 di pagina o tre fantastiche mosse."

Mentre What If…? non ha ancora fatto il suo debutto, è chiaro che la Marvel sta raddoppiando i suoi contenuti animati con l'ordine di una seconda stagione e amplierà ulteriormente il suo universo con nuovi contenuti, resta da capire a chi saranno dedicate le nuove serie animate.



