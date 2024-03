MCU, quali sono le serie Marvel in uscita quest'anno dopo X-Men '97?

Le prime puntate di X-Men '97 sono sbarcate su Disney+, con la serie pronta ad accompagnarci fino al 15 maggio. Vediamo allora quali saranno i prossimi prodotti televisivi del Marvel Cinematic Universe in uscita quest'anno.

Dopo il grandissimo successo di pubblico per X-Men '97 su Disney+ la Marvel sembra abbia trovato una quadra, soprattutto dal punto di vista dell'animazione. Anche se siamo ancora in attesa di una data ufficiale per il prossimo prodotto di Marvel Animation, cioè Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, che teoricamente dovrebbe uscire nel 2024 ma di cui si sono perse le tracce, almeno al momento in cui vi scriviamo.

Altra serie che dovremmo vedere a fine anno ha avuto alti e bassi simili a quella di Spidey, cambiando titolo più volte: si tratta di Agatha, serie incentrata sul personaggio interpretato da Kathryn Hahn visto per la prima volta in WandaVision.

Sempre serie animata, sempre nel limbo per quanto riguarda l'uscita, è Eyes of Wakanda, anche questa fissata per il 2024 ma di cui non conosciamo la release ufficiale.

Chiudiamo con Marvel Zombies, altra serie animata spin-off di What If. Segnata da calendario sempre nel 2024, anche in questo caso manca la data ufficiale, perciò ci aspettiamo che almeno una di queste (se non di più) slitteranno al 2025. Tra l'altro Marvel Zombies sarà la serie MCU più corta di sempre.

