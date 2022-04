MCU, la star di Inhumans Iwan Rheon vorrebbe tornare nell'universo Marvel

Sono tante le star che vorrebbero entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe (come l'attrice di Transformers Megan Fox o l'attore di Midnight Mass Rhaul Kohli), ma c'è anche chi vorrebbe tornare.... Come la star di Inhumans Iwan Rheon.

Se non vi ricordate di Inhumans, beh, non possiamo biasimarvi... È stato sicuramente uno dei progetti (se non il progetto) più dimenticabili tra le produzioni di Marvel Television post avvio del MCU, e infatti ha avuto brevissima.

Inhumans fu cancellato dopo una sola stagione, e non furono in molti a dispiacersene, ma di certo fu un peccato non rivedere più sullo schermo attori di talento come Iwan Rheon, che a quanto pare farebbe carte false per poter tornare nel mondo Marvel.

"Sarei disposto a interpretare chiunque, davvero" avrebbe affermato in una recente intervista "Mi piacerebbe avere la possibilità di interpretare di nuovo Maximus. Credo che sia un personaggio davvero interessante, e poi mi dispiace davvero tanto per lui, perché è bloccato sulla luna" continua, in riferimento al suo personaggio nella serie sugli Inumani.

E conclude: "Ma sì, mi piacerebbe davvero tornare in quel mondo. Non sono schizzinoso, datemi qualsiasi ruolo!".

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Iwan Rheon nei panni di Maximus, o magari in quelli di un altro eroe (o villain) Marvel? Fateci sapere nei commenti.