The Falcon and the Winter Soldier: Danny Ramirez di Top Gun sostituirà Anthony Mackie?

Con Anthony Mackie che ha assunto ufficialmente il ruolo di Capitan America, quello di Falcon è rimasto invece libero. Ma fortunatamente, The Falcon and the Winter Soldier ha introdotto Joaquin Torres di Danny Ramirez nell'universo cinematografico Marvel.

Mentre Ramirez ha avuto un piccolo ruolo nella serie Disney+, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Falcon and the Winter Soldier, il suo personaggio è diventato Falcon nei fumetti dopo che Sam Wilson ha condiviso il ruolo di Capitan America con Steve Rogers. Ramirez è attualmente protagonista del successo al botteghino di Tom Cruise Top Gun: Maverick, e ha affrontato la possibilità di poter vedere il suo personaggio come prossimo Falcon nel MCU.

Ospite al Jimmy Kimmel Live, all'attore è stato chiesto cosa ne pensasse del sostituire Anthony Mackie come Falcon nel MCU. L'attore ha risposto in modo criptico, schivando la domanda e allo stesso tempo riportando l'attenzione sul suo ruolo in Top Gun: Maverick, dove interpreta il tenente Mickey Garcia. "Beh, ho preso il volo, amo i cieli ora più che mai... Penso, se dovessi farlo, dovrei farlo praticamente, non posso tornare indietro ora," ha detto.

E voi cosa ne pensate? Vedreste bene l'attore nel ruolo di nuovo Falcon? In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il nostro approfondimento sui 5 film da vedere prima di Top Gun: Maverick.