MCU, torna la Quake di Chloe Bennett? La conferma da parte di uno scooper!

Chloe Bennett ha vestito i panni di Quake/Daisy Johnson per tutte le sette stagioni di Agents of SHIELD. Tralasciando la tanto discussa canonicità della serie, affrontata più volte e mai del tutto chiarita, il ritorno del personaggio all'interno del MCU è stato rumoreggiato numerose volte nel corso degli anni. Che sia arrivato il suo momento?

La nota pagina MyTimeToShineHello, che nel corso dei mesi ha affrontato più volte la questione, ha infatti da poco condiviso su Twitter un nuovo post con una gif di Quake accompagnata da una semplice quanto diretta didascalia: "Mother is coming back". Vi lasciamo il post originale come di consueto in calce alla notizia.

Se ben vi ricordate, qualche settima fa la Bennett aveva condiviso su Instagram un post che la ritraeva in una delle sue bizzarre pose, che però nascondeva un piccolo indizio che non poteva di certo passare inosservato agli occhi dei fan più attenti: un paio di margherite che spuntavano dal suo calzino. Naturalmente, le margherite (daisy in inglese) non sono altro che un chiaro riferimento al nome del suo personaggio di Agents of SHIELD.

Quindi tanti rumor, poi il post dell'attrice ed oggi la conferma da parte di MyTimeToShineHello. Ma voi cosa ne pensate? L'attrice tornerà ad interpretare Quake in un prossimo progetto del MCU? E in tal caso il personaggio sarà una variante o lo stesso dello show? Ditelo qui sotto nei commenti!