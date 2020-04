Niente Mediaset per Adriana Volpe: condurrà un programma su TV8

Niente Mediaset per Adriana Volpe. Nonostante le indiscrezioni che la davano per prossima all'approdo sulle reti del Biscione, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP ha annunciato a sorpresa l'accordo con TV8, per la conduzione di un programma mattutino insieme ad Alessio Viola.

Come spiegato dalla stampa di settore, si tratterà di un contenitore di informazione ed intrattenimento, che segna anche una prima assoluta per il canale che mai prima d'ora aveva avuto una produzione originale in diretta di mattina. Il via è previsto dalla stagione estiva, ma i dettagli al momento non scarsi.

La Volpe, però, si è detta "entusiasta per l'inizio di questa nuova avventura" ed ha affermato che "credo in questo progetto e lo sposo pienamente".

Sfumate quindi le richieste dei fan che volevano Adriana Volpe alla conduzione del prossimo GF Vip. La bionda, infatti, è stata una dei volti più amati dell'edizione del reality da poco conclusa, che ha dovuto lasciare prematuramente a causa del Coronavirus che aveva fatto peggiorare le condizioni di salute del suocero morto poco dopo.

Inizialmente si era parlato anche del possibile approdo a Canale5 al posto di Federica Panicucci per la versione estiva di Mattino5, ma anche in questo caso nelle ultime settimane era stato registrato un raffreddamento dell'ipotesi.