Mediaset: Ciao Darwin su Canale 5 dal 21 Marzo al posto di Checco Zalone

Mediaset stravolge nuovamente i propri palinsesti a causa del Coronavirus. Il Biscione ha annunciato che da sabato 21 Marzo 2020 tornerà su Canale 5 in prima serata Ciao Darwin, uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Sostituito quindi Quo Vado? di Checco Zalone.

La scelta evidentemente è andata sulla trasmissione di Bonolis e Laurenti in quanto anche negli anni passati è stata una delle più apprezzate e viste dal pubblico. A ciò si aggiunge anche che si tratta di contenuti "leggeri", in grado di intrattenere il pubblico in un periodo non certo facile per l'Italia, alle prese con la pandemia da Coronavirus e le misure del Governo che costringono le persone a restare in casa a causa della chiusura di pub, ristoranti, bar ed esercizi commerciali.

Ovviamente non si tratterà di una nuova edizione, ma della replica di quella del 2019. Non sappiamo se saranno riproposte tutte le puntate o se si procederà per un "best of" in stile "Il Meglio di RaiPlay", che è stato mandato in onda dalla Rai sabato scorso.

Per Paolo Bonolis si tratta sicuramente di una buona notizia, dopo lo stop ad Avanti Un Altro a causa del Coronavirus. La decisione non era stata accolta favorevolmente dal presentatore, che aveva osservato come le puntate fossero registrate.