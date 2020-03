Mediaset ricorda le vittime del Coronavirus con un minuto di silenzio

Un minuto di silenzio su tutte le reti in ricordo delle vittime della pandemia di Coronavirus. E' questa l'iniziativa messa in campo da Mediaset, in programma oggi dalle 12 alle 12:01, quando tutte le trasmissioni si fermeranno in sessanta secondi di raccoglimento.

Sugli schermi infatti comparirà il cartello "Mediaset partecipa al minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus e onorare l’impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari".

L'azienda di Cologno Monzese ha deciso di stringersi intorno alle famiglie italiane duramente colpite dal virus, che ha provocato 11591 decessi in tutta la Penisola, tra cui figurano anche molti medici, paramedici ed operatori sanitari che si sono sacrificati per salvare i pazienti.

Il Biscione ha osservato che questo è "il nostro modo, oggi, di esporre la bandiera a mezz'asta", come fatto da vari istituzioni e comuni.

Mediaset, come tutte le emittenti televisive è stata duramente colpita dal Coronavirus ed ha sospeso Forum ed Avanti Un Altro, suscitando non poche polemiche da parte di Paolo Bonolis che non ha accolto favorevolmente la decisione. Già da inizio mese però ha stravolto il palinsesto, cancellando momentaneamente Daomenica Live, Verissimo e Chiambretti.

La produzione ha anche deciso di terminare in anticipo il Grande Fratello Vip 2020 rispetto alla tabella di marcia.