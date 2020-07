Mediaset sconvolge i palinsesti, Uomini e Donne andrà in onda solo due giorni a settimana?

Sembra che Uomini e Donne, noto programma della fascia pomeridiana di Canale 5, sarà sostanzialmente ridimensionato. Pare infatti che il cavallo di battaglia di Maria De Filippi sarà mandato in onda solo due giorni a settimana, per lasciare spazio alla soap turca con Can Yaman, Daydreamer - Le ali di un sogno.

La serie dovrebbe andare in onda dal lunedì al mercoledì, mentre il noto programma dovrebbe andare in onda per i giorni restanti, ovvero giovedì e venerdì. Tale cambiamento dovrebbe perdurare almeno fino al 20 ottobre quando le cose saranno riportare alla normalità.

Questa potrebbe essere una strategia vincente per Mediaset, Daydreamer sta riscuotendo un successo enorme e sembra che tutti siano pazzi del suo protagonista che ormai spopola anche sul web. Il bel Can Yaman ha conquistato proprio tutti, famosi e meno famosi.

Francesca Cipriani non ha di certo taciuto il suo amore per l'attore statuario e dice di voler partire alla conquista della Turchia per poter finalmente abbracciare il suo Can. Anche Cristiano Malgioglio non ha di certo disdegnato il giovane ragazzo, che tra l'altro condivide la nazionalità del suo attuale fidanzato.

Maria vista la riduzione degli impegni, è già a lavoro su altri fronti e sembra che il cuore d'oro della De Filippi permetterà ad una ragazza malata di approdare ad Amici.