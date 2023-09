Mediaset taglia la durata degli episodi di Uomini e Donne? Cosa sappiamo

Riprenderà l’11 Settembre 2023 la normale programmazione di Uomini e Donne su Canale 5. Tuttavia, i fan nelle ultime ore hanno notato un cambiamento che ha immediatamente scatenato le discussioni sui social.

Sul sito di Mediaset infatti, nella sezione guida TV, risultava che Uomini e Donne andrà in onda dalle 14:45 alle 15:53, con una durata inferiore di circa 15 minuti rispetto alla scorsa stagione. In molti avevano immediatamente parlato di ridimensionamento per il dating show della De Filippi ma non è così.

Alcune fonti vicine al programma, infatti, parlando con FanPage hanno confermato che quanto visto sul portale del Biscione altro non è che un errore dei webmaster. Uomini e Donne infatti lunedì prossimo tornerà in onda con il classico formato ed occuperà la fascia pomeridiana fino alle 16:10, come avvenuto nelle passate stagioni. Successivamente andrà in onda La Promessa e poi Pomeriggio5 di Myrta Merlino (che ha preso il posto di Barbara D’Urso) che dovrebbe partire alle 16:55.

Nelle scorse ore intanto sono emersi molti rumor ed anticipazioni sui tronisti e le coppie della nuova stagione di Uomini e Donne, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine, anche alla luce del nuovo corso imposto dall’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi che ha esortato tutti ad abbassare i toni ed evitare il trash.