Mediaset taglia il Grande Fratello: cambia la programmazione da novembre

Cambia la programmazione del Grande Fratello. Già dalla prossima settimana, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà incontro ad alcune modifiche a livello di palinsesto, sia a causa dei nuovi programmi che degli ascolti al di sotto delle aspettative.

Nella fattispecie, la puntata settimanale andrà in onda il mercoledì sera e non più il giovedì come avviene oggi. Ma non è tutto, perchè da fine novembre il programma sarà trasmesso solo una volta a settimana e non due.

Il giovedì sera al posto del Grande Fratello toccherà allo show musicale di Gerry Scotti, Io Canto. Il doppio appuntamento settimanale in prima serata, però, riprenderà dopo le vacanze natalizie: si parla di metà gennaio.

Io Canto quindi andrà in onda giovedì 16 e 23 Novembre, mentre lunedì 27 Novembre sarà la volta di Zelig, con il Grande Fratello spostato al mercoledì.

Sempre in ambito programmazione, da venerdì 24 Novembre partirà la nuova ed ultima edizione di Ciao Darwin, lo show di successo condotto da Paolo Bonolis.

La nuova stagione del Grande Fratello è caratterizzata da un nuovo corso voluta dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che ha detto basta al trash.