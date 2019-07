I Medici 3 - Il Potere e la Bellezza in onda a novembre su Rai 1

Potete segnarlo sul calendario: a novembre la famiglia più celebre di Firenze tornerà su Rai 1 ne I Medici - Il Potere e la Bellezza.

In questi giorni sono state rivelate diverse informazioni riguardanti il nuovo palinsesto autunnale Rai, e tra queste vi è anche la notizia che la serie evento sui Signori della Bella, arrivata ormai alla sua terza stagione, tornerà sui nostri schermi dal 12 novembre al 3 dicembre per quattro serate con il titolo I Medici - Il Potere e la Bellezza.

La serie evento creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, e co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction assieme a Big Light Productions e Altice Group, vedrà il ritorno di alcuni membri del cast che abbiamo già visto nelle stagioni precedenti, come l'attore di Teen Wolf e Fear The Walking Dead, Daniel Sharman, il Re Artù di Merlin, Bradley James, e la madrina della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Alessandra Mastronardi.

Tra le new entry di questa stagione, invece, ci sarà l'attore inglese Toby Regbo, interprete del giovane Albus Silente nelle saghe di Harry Potter e Animali Fantastici e già di sangue nobile in un'altra serie a sfondo storico, Reign, dove veste i panni di Francis de Valois. Regbo sarà anche nel prequel di Game of Thrones, assieme a Jamie Campbell-Bower, l'interprete del giovane Grindelwald sempre negli adattamenti delle opere della Rowling.

I Medici - Il Potere e la Bellezza è diretto da Christian Duguay.