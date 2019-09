I Medici cambia immagine su Facebook: novità in vista?

Un indizio non fa una prova, ma sicuramente contribuisce a destare curiosità: i fan de I Medici avranno quindi sicuramente notato un piccolo cambiamento avvenuto sulla pagina Facebook ufficiale della nota serie TV Rai.

La pagina della serie con Daniel Sherman, Alessandra Mastronardi e Sarah Parish ha infatti effettuato un improvviso update della propria immagine di profilo, sostituendola con il logo della serie accompagnato dal sottotitolo La Rinascita di una Famiglia.

La cosa è foriera di un po' di interrogativi: come tutti saprete, infatti, la terza stagione della serie che ha contato tra i suoi ranghi attori del calibro di Richard Madden e Dustin Hoffman ha già un suo titolo, ed è Il Potere e la Bellezza. Cosa sta a significare, quindi, questo nuovo sottotitolo visibile sulla pagina Facebook? Ci sono novità in arrivo? L'annuncio di una nuova stagione?

Nessun commento è arrivato per ora dalla produzione, per cui restiamo nel campo delle pure ipotesi. Ciò che è certo, invece, è che I Medici 3: Il Potere e la Bellezza andrà in onda su Rai 1 dal 12 novembre al 3 dicembre di quest'anno. La terza stagione della serie sulla storica famiglia fiorentina sarà diretta da Christian Duguay e vedrà tra le new entry del cast anche l'attore di Animali Fantastici Toby Regbo.