I Medici - La Rinascita di una Famiglia introdurrà anche Leonardo Da Vinci?

A poco più di un mese dal debutto della terza e ultima stagione, l'account ufficiale de I Medici ha anticipato un'importante novità per i nuovi episodi attesi in arrivo a novembre.

"Sapevate che è proprio grazie al nostro Lorenzo Il Magnifico che Leonardo Da Vinci approdò alla corte degli Sforza? Scopriremo di più nella prossima stagione" si legge sul post pubblicato dall'account Facebook della serie targata Rai a cui potete dare un'occhiata in calce.

Considerato uno dei più grandi geni della storia dell'umanità per via dei suoi molti talenti, Leonardo potrebbe dunque avere un ruolo in questa terza stagione dello show? Forse al momento è ancora presto per dirlo, ma la prospettiva sarebbe indubbiamente affascinante.

Creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, e co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction in collaborazione con Big Light Productions e Altice Group, I Medici 3 vedrà anche il ritorno di Bradley James e Alessandra Mastronardi, la madrina della scorsa edizione della Mostra di Venezia.

I Medici - La rinascita di una famiglia andrà in onda su Rai 1 dal 12 novembre al 3 dicembre. Diretta da Christian Duguay, la nuova stagione vedrà tra le new entry del cast anche Toby Regbo (Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald). Daniel Sharman, apparso di recente nel poster ufficiale de I Medici 3, tornerà a vestire i panni di Lorenzo il Magnifico.