I Medici - Nel Nome della Famiglia torna a mostrarsi con un nuovo promo ufficiale

Mancano ormai poche settimane all'arrivo della terza stagione de I Medici, e dopo la conferma della data di uscita ecco arrivare in rete un nuovo promo ufficiale dedicato alla serie targata Rai. "Cosa sei disposto a fare in nome della famiglia?"

Nel filmato, che come sempre potete visionare nel player in alto, vediamo il ritorno di Daniel Sherman nei panni di Lorenzo il Magnifico insieme ad Alessandra Mastronardi, Sebastian De Souza e Synnøve Karlsen. Nel cast è inoltre confermata la presenza di Bradley James e Toby Regbo (Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald).

La serie, lo ricordiamo, andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 2 dicembre. Prodotta da Rai, Lux Vide, Big Light Productions e Altice Group, I Medici è nata da un'idea di Frank Spotnitz e Nicholas Meyer e andrà a concludersi con questa terza stagione, come rivelato dal poster in lingua inglese.

Gli episodi de I Medici - Nel Nome della Famiglia saranno disponibili anche su Rai Play, piattaforma che nelle scorse settimane è stata completamente rinnovata con l'arrivo di un'app e una nuova interfaccia grafica in linea con i maggiori servizi in circolazione.

