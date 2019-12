I Medici vincono anche la serata del martedì, ma i numeri sono in calo

Dopo l'ottimo debutto della terza stagione de I Medici , la fiction anglo-italiana si è confermata in vetta agli ascolti della prima serata di martedì tre dicembre, anche se ha registrato un calo del numero di spettatori.

La seconda serata de I Medici - Nel nome della famiglia ha ottenuto il 17.3% di share, per un totale di 3.837.000 telespettatori. Inoltre, la serie è stata la più commentata su Twitter. La cifra, anche se è bastata ad aggiudicarsi la lotta degli ascolti, è risultata inferiore a quella del giorno precedente, quando i primi due episodi trasmessi hanno raccolto il 19% di share e 4.404.000 spettatori sintonizzati su Rai 1, riuscendo a superare un avversario come il programma di Barbara D'Urso.



Al secondo posto del martedì, invece, troviamo Wonder Woman, andato in onda su Canale 5 e capace di ottenere il 12.9% di share e 2.540.000 di pubblico. A Completare il podio c'è la longeva trasmissione di Italia 1, Le Iene, che ha registrato il 12.2% di share e 2.083.000 telespettatori.



Ricordiamo che I Medici è ambientata nel Rinascimento e racconta l'ascesa della famiglia Medici in quel di Firenze, tra intrighi e cospirazioni. Tra gli interpreti principali segnaliamo Richard Madden, Daniel Sharman, Dustin Hoffman, Stuart Martin e Guido Caprino.



Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione dei primi quattro episodi de I Medici.