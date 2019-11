Medioevo e cavalieri in Miracle Workers 2: Dark Ages, svelata anche la data d'uscita

Miracle Workers sta per tornare con una seconda stagione, tutta all'insegna del divertimento e delle più improbabili avventure. Dark Ages è il titolo del secondo capitolo, che non a caso è ambientato in un contesto medievale e il trailer appena distribuito dalla TBS offre un'anteprima di quello che ci attende.

Al centro delle vicende troveremo nuovamente Daniel Radcliffe e Steve Buscemi (Dio), che stavolta interpreteranno rispettivamente un inesperto angelo e Dio ed affronteranno ogni genere di difficoltà per difendere famiglia, amicizia e, perché no, la loro stessa vita!

Già nella prima stagione la sbadataggine e, a tratti, l'inettitudine del Dio impersonato da Steve Buscemi stavano per costare caro alla Terra, ma stavolta sembra che "Il grande D" e Craig Bog scenderanno in campo in prima persona:

"Dopo la grande guerra degli uomini, uno solo è risorto dalle ceneri della battaglia e divenne re e quello stesso re ebbe un figlio", si apre così il trailer, con voce epica ed evocativa... peccato che nella scena successiva il pupillo del re stia imboccando anatre! "Ti voglio bene Henry, ma non mangiare così in fretta!".



Nel cast anche Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass e Lolly Adefope, già apparsi nella precedente stagione.

Insomma, umorismo e tante, tantissime disavventure sono dietro l'angolo e se avete apprezzato i precedenti sette episodi, non potrete fare a meno aspettare col fiato sospeso il 28 gennaio, data della premiere.