Medusa: la divinità greca al centro di un progetto Amazon dalla regista di Watchmen

Gil Amazon Studios hanno messo in cantiere un progetto - al momento non è chiaro se si tratti di un film per il cinema o di una serie - sul personaggio mitologico di Medusa. Come svelato dall'Hollywood Reporter, lo studio ha ingaggiato Nicole Kassell, nominata agli Emmy per il suo lavoro in Watchmen della HBO, per dirigere questo progetto.

Inoltre, Nicole Perlman, nota per il suo lavoro nei Marvel Studios, ha scritto la sceneggiatura che reimmaginerà ciò che il pubblico conosce della Gorgone preferita da tutti, nota per avere dei serpenti al posto dei capelli e il cui sguardo trasforma le persone comuni in pietra. I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma questa storia fantasy dovrebbe vedere Medusa, dopo essersi scontrata con gli antichi dei, intraprendere un'epica missione per salvare il mondo.

Tripp Vinson e Tara Farney della Vinson Films produrranno il progetto insieme a Kassell. La Vinson Films, che ha realizzato il film horror di culto Finché morte non ci separi e il successo di Netflix Murder Mystery, si sta preparando per il debutto del sequel di quest'ultimo il 31 marzo (guardate il trailer di Murder Mystery 2 con Adam Sandler e Jennifer Aniston).

Kassell, regista di prestigio nell'ambito della serialità, ha diretto episodi di show come The Leftovers, The Americans e Westworld prima di diventare la regista principale di Watchmen, l'originale rivisitazione di Damon Lindelof del fumetto scritto da Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons. Il suo lavoro le è valso una nomination agli Emmy per la regia di una serie limitata e ha vinto il DGA Award per la regia. Di recente, la Kassell ha diretto l'episodio pilota e prodotto esecutivamente The Baby per la HBO.

Nicole Perlman, che invece rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva, ha co-scritto Guardiani della Galassia e Captain Marvel per i Marvel Studios, oltre a Pokemon: Detective Pikachu.