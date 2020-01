Meet The Legends... per davvero, nelle immagini promozionali dell'episodio 5x01

Ma cosa sta succedendo nell'Arrowverse? Le Leggende sono diventate celebrità? Scopriamolo insieme dando un'occhiata alle immagini promozionali del primo episodo della quinta stagione di Legends of Tomorrow.

Vi avevamo anticipato che le Leggende sarebbero divenute superstar nella season premiere della nuova stagione di Legends of Tomorrow, il primo episodio ad andare in onda dopo il megacrossover Crisi sulle Terre Infinite, e la trama di Meet The Legends diffusa quest'oggi ci aveva dato qualche indizio in più al riguardo.

Adesso però sono state pubblicate anche le prime immagini promozionali con i nostri eroi alle prese con la fama e le sue conseguenze (alcuni di loro non ci sembrano così entusiasti, non trovate?).



Nella premiere in stile mockumentary, infatti, alcuni membri della squadra avranno qualche difficoltà con il nuovo status, mentre altri "si monteranno un po' la testa", come avevano dichiarato gli showrunner Phil Klemmer e Keto Shimizu.



Intanto, nuovi nemici provenienti direttamente dall'inferno (grazie, Astra Logue/Olivia Swann) popoleranno i nostri schermi, come ad esempio il temibile Rasputin.

La quinta stagione di Legends of Tomorrow andrà in onda da martedì 21 gennaio su The CW, mentre lo show è già stato rinnovato assieme ad altri 12 titoli del network, tra cui anche le altre serie dell'Arrowverse.