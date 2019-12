Meg fa sogni erotici su Babbo Natale nello speciale natalizio de I Griffin

Che Meg sia attratta da uomini piuttosto maturi non è una novità: lungo le varie stagioni de I Griffin abbiamo visto la figlia di Peter e Lois invaghirsi di più di un individuo abbastanza in là con l'età, dall'ex-sindaco Adam West all'inquietante vicino di casa Quagmire. Stavolta, però, sembra aver davvero superato sé stessa!

Durante il nuovo speciale natalizio dello show vediamo infatti Meg accompagnare Stewie al classico incontro con Babbo Natale in un centro commerciale: gli esiti della gita, però, sono ovviamente quanto di più distante dalle aspettative. Mentre Stewie torna a casa terrorizzato dall'incontro con Santa Claus, infatti, Meg sembra proprio essersene innamorata o, comunque, fortemente attratta dal punto di vista fisico.

Successivamente vediamo infatti la ragazza precipitare in un torbido sogno erotico con protagonista proprio Babbo Natale, che in una sequenza in puro stile Risky Business approccia la nostra giovane Griffin in camera da letto per il divertimento e l'orrore di noi spettatori, prima che la voce di Lois giunga ad invitare la figlia a riaprire gli occhi.

Non resta che aspettare questo episodio natalizio de I Griffin per capire se la liaison avrà un seguito o resterà soltanto confinata alle fantasia della povera Meg. Seth McFarlane, intanto, alcuni mesi fa parlò della possibilità di girare un film de I Griffin: ad oggi, però, non ci sono ancora novità al riguardo.