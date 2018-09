Mega-City One: Karl Urban è disposto a tornare nei panni di Dredd nella serie televisiva

Sebbene il film del 2012 sia stato un colossale flop al botteghino, l'interpretazione di Karl Urban nei panni del mitico Judge Dredd è stata apprezzata dai fan. L'attore ha di recente dichiarato di essere disposto ad apparire nella serie TV Mega-City One, a patto che si presentino le giuste condizioni.

Come annunciato nei mesi scorsi, lo show sarà incentrato sulle figure dei Giudici, poliziotti del futuro che si trovano a sventare dei violenti crimini nella megalopoli del 22° secolo. A produrlo ci penseranno IM Global Television e Rebellion, compagnia che attualmente detiene il controllo sui diritti del franchise.

La serie è attualmente in fase di pre-produzione ed il fumettista Rob Williams ha già completato la stestura del pilot. Karl Urban ha così commentato: "Al momento non sono legato al progetto, ma ho avuto delle conversazioni preliminari con il team. Sono fortemente intenzionato a riprendere il mio ruolo, ma dipende tutto da loro. Da ragazzo ho letto tantissimo su Judge Dredd e sono particolarmente legato a lui. Penso che ci siano parecchie storie interessanti da raccontare. Se ne avessi l'opportunità, dunque, tornerei in un batter d'occhio."

L'attore ha inoltre dichiarato che una sua apparizione in Mega-City One deve essere coerente dal punto di vista narrativo e non limitarsi ad una mossa commerciale: "Non posso apparire e grugnire tutto il tempo. Ci deve essere una storia legata al mio personaggio. Vedremo come avranno in mente di procedere."